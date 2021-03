¡Con sus voces originales!: “Rugrats” volverá en 3D a través de Paramount+

Todos los capítulos de la famosa serie “Rugrats” regresarán renovados en versión 3D desde marzo y con el elenco de sus voces originales a través de la plataforma de streaming Paramount+.

“Rugrats es una de las caricaturas más icónicas reconocidas por los fanáticos de todo el mundo, y esta versión original es una en la que estamos teniendo mucho cuidado y nos enorgullecemos de crear para una audiencia completamente nueva”, sostuvo Ramsey Naito, presidente de Nickelodeon Animation a Variety.

En esa misma línea agregó: “Tener la voz del elenco detrás de estos personajes especiales es una de las piezas esenciales para hacer que el programa sea reconocible y estamos ansiosos por ver a este talentoso grupo darles vida nuevamente”.

El estreno estará compuesto por las nueve temporadas y 172 episodios que retratan las aventuras de Tommy y Angelica Pickles, Chuckie (Carlitos) Finster, Susie Carmichael junto a Phil y Lil DeVille, las que fueron emitidas entre 1991 y 2004, y cuyo trailer fue liberado a través de la cuenta de Twitter de Paramount+.

#ParamountPlus is bringing back your favorite babies: The Rugrats. The new series features the original voice cast with an updated animation style. pic.twitter.com/2vmzPUhmXc

— Paramount+ (@paramountplus) February 24, 2021