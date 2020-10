Los Rugrats regresan a Nickelodeon con un diseño diferente y actualizado

Esta semana, Nickelodeon mostró las primeras imágenes del esperado regreso de Los Rugrats, los cuales tendrán un nuevo diseño.

La señal estadounidense había confirmado el regreso de Tommy Pickles y compañía en 2018, pero hasta ahora no se tenían mayores detalles sobre su retorno.

“Una nueva promoción para la próxima generación de Nickelodeon Animation ofrece nuestro primer vistazo al reinicio animado por computadora de Rugrats”, escribieron en la cuenta de Rotten Tomatoes junto a una foto que deja ver el nuevo diseño.

La serie se emitió entre 1991 y 2004, marcando a toda una generación de niños y niñas con sus divertidas historias.

A new promo for the next generation of Nickelodeon Animation gives our first look at the CG-animated reboot of Rugrats. pic.twitter.com/4S5x1N1m4W

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) October 23, 2020