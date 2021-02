Usando clásico abrigo: filtraron nuevas fotos de Kristen Stewart como Lady Di en película dirigida por Pablo Larraín

Una nueva imagen de Kristen Stewart (30) interpretando a Diana de Gales se filtró durante estas últimas horas.

Se trata de una fotografía en la que la actriz luce un abrigo con tonos rojos y verdes muy similar al que usaba la fallecida princesa.

Tal como se ha visto en fotos anteriores, Stewart además aparece con la clásica melena de Lady Di y su mismo tono de cabello.

Hay que señalar que esta caracterización es para la película Spencer, dirigida por el chileno Pablo Larraín, en la que ha estado trabajando durante estos últimos meses.

“No puedo olvidarme quién es realmente Diana y me digo ‘Kristen, esto es algo grande, no la embarres'”, expresó la actriz en diciembre del año pasado respecto a su nuevo rol.

“Literalmente me quedo dormida escuchando sus entrevistas, tengo su voz en mi mente, estoy captando su esencia, porque no quiero hacer una simple imitación. Quiero conocerla a fondo y no terminar realizando una mala imitación”, contó sobre su preparación.

El rodaje de la producción comenzó en enero de este año.