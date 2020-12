Kristen Stewart y su rol protagónico en nueva cinta del director chileno Pablo Larraín: “Estoy feliz de caminar junto a él”

En los próximos días, la actriz Kristen Stewart, protagonista de la saga “Twilight” comenzará el rodaje de una nueva película sobre la vida de la exprincesa de Gales, Diana, o más conocida como Lady Di, quien falleciera hace algunos años en un accidente de tránsito.

La cinta del director chileno Pablo Larraín, titulada “Spencer” comenzó a generar interés tras el éxito mediático de la serie “The Crown” de Netflix. Pero, a diferencia de aquella producción, la película del compatriota se centrará en los tres días posteriores a que la princesa Diana decidiera divorciarse del Príncipe Carlos.

Por ello es que la actriz conversó con LUN y adelantó lo que será la grabación del film. “Literalmente me quedo dormida escuchando sus entrevistas, tengo su voz en mi mente, estoy captando su esencia, porque no quiero hacer una simple imitación. Quiero conocerla a fondo y no terminar realizando una mala imitación”, esgrimió.

Sobre trabajar con Pablo Larraín, Stewart no escondió su felicidad por la oportunidad: “estoy feliz de caminar junto a él en este especie de viaje de ensueño. La película se desarrolla en el transcurso de tres días, un espacio de tiempo del que no existen detalles ni nueva información”, comentó.

“No puedo olvidarme quién es realmente Diana y me digo ‘Kristen, esto es algo grande, no la embarres’. Lo que me alivia es pensar que haré lo mejor que pueda y que me entregaré a esta película por entera”, cerró la reconocida actriz norteamericana.