Jujutsu Kaisen es el gran ganador de los Crunchyroll Awards 2020-2021

Este fin de semana se realizó nueva edición de los Anime Awards 2021 de Crunchyroll, los que premian lo mejor de la animación japonesa.

En esta premiación se condecoró a los directores, productores, músicos y series que más éxito tuvieron durante el año pasado, la que estuvo liderada por nombres como Re:Zero, Keep Your Hands Off Eizouken!, My Hero Academia y Jujutsu Kaisen.

Fue esta última la que se llevó el premio a “Mejor anime del año”, ya que, como muchos sabemos, la historia de Itadori y Sukuna ha logrado cautivar a millones de espectadores de todo el mundo.

De esta manera, Jujutsu Kaisen logró superar a títulos como Dorohedoro y Beastars. Además, logró llevarse el premio a “Mejor Ending” y el porqué está más que claro.

A continuación te dejamos con los ganadores en todas las categorías:

Anime del Año: Jujutsu Kaisen

Mejor Animación: Keep Your Hands Off Eizouken!

Mejor Fantasía: Re:ZERO – Starting Life In Another World (Segunda Temporada)

Mejor Drama: Fruits Basket (Segunda Temporada)

Mejor Comedia: Kaguya-sama: Love is War?

Mejor Personaje Femenino: Kaguya Shinomiya (Kaguya-sama: Love is War?)

Mejor Personaje Masculino: Shoyo Hinata (Haikyu!!! To The Top)

Mejor Protagonista: Catarina Claes (My Next Life As A Villainess: All Routes Lead to Doom)

Mejor Antagonista: Ryomen Sukuna (Jujutsu Kaisen)

Mejor Escena de Combate: Deku Vs. Overhaul (My Hero Academia, Season 4)

Mejor Banda Sonora: Kevin Penkin (Tower of God)

Mejor Director: Masaaki Yuasa (Keep Your Hands Off Eizouken!)

Mejor Diseño de Personajes: Mayuka Ito, diseños originales de Aidairo (Toiled-bound Hanako-kun)

Mejor Pareja: Nasa Yuzaki y Tsukasa Yuzaki (TONIKAWA: Over The Moon For You)

Mejor Interpretación de voz (Japón): Yusuke Kobayashi como Natsuki Subaru (Re:ZERO – Starting Life In Another World, Season 2)

Mejor Interpretación de voz (Inglés): Zeno Robinson como Hawks (My Hero Academia, Season 4)

Mejor Opening: Wild Side (ALI) de Beastars

Mejor Ending: Lost In Paradise de ALI con AKLO (Jujutsu Kaisen)