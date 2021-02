Rossy de Palma en Little Birds: “Más que nada soy una artista que también hace de actriz”

La plataforma de streaming StarzPlay estrenó el pasado 14 de febrero para toda Latinoamérica Little Birds, producción ambientada en la década del 50 en Tánger, y filmada en la zona de Andalucía.

La serie, de seis episodios, está inspirada en el libro “Pájaros de fuego” de la escritora Anaïs Nin, y que tiene en su elenco a la conocida actriz española Rossy de Palma, quien encarnó a la Condesa Mandrax.

“Yo soy muy conocida como actriz, pero más que nada soy una artista que también hace de actriz, entre otras cosas, por lo cual no tengo mentalidad de carrera, no soy carrerista. Los personajes cuando vienen, si me gustan, por ejemplo, el director, entonces me voy en ese viaje, aunque el personaje no me guste mucho o me gusta el vestuario o la historia”, abrió en conversación con Ciudadano ADN.

Afirmó además que “en este caso, en Little Birds, me gustaba mucho de que estuviera escrito por una mujer, producido por una mujer, dirigido por una mujer, basado en los relatos eróticos de Anaïs Nin, que yo leí muy joven, como a los 17 o 18. Entonces, esta serie me gustó mucho”.

También destacó que si bien su personaje es alguien “que amenazaba, traicionaba, tenía una moral muy deleznable y abusaba de su poder en la capacidad de manipular, esos dibujos de mujer, la protagonista está buscando constantemente y quiere descubrir y quiere ser feliz”.

Rossy de Palma también habló sobre cómo se llevó a cabo este rodaje y la relación entre los personajes. “El mundo femenino tiene cierta compasión y esta condesa mía, o sus hijas, parecían un poco como la bruja de Blancanieves, y las malas de las hermanas de Cenicienta“.

Sin embargo, comentó que “las actrices durante el rodaje nos llevamos todas de maravilla y disfrutamos muchísimo todas las mujeres que trabajábamos en el rodaje y los hombres también, porque nos acompañaron muy bien todos“.