Zack Snyder reveló la primera imagen de Jared Leto como el Joker de Justice League

El director de Justice League, Zack Snyder, compartió la primera imagen de Jared Leto como el “Joker”.

Recordemos que esta película echará por la borda a la criticada versión de 2017 que, debido a las críticas, decidieron dejarla como no oficial en el universo cinematográfico.

Si bien la foto que Snyder compartió en redes sociales está desenfocada, el primer plano muestra una carta que está sostenida por el Joker, todo en todos grises.

“Increíble personaje que creaste. Honrado de que nuestros mundos choquen. @DavidAyerMovies @JaredLeto”, dijo el director, felicitando al músico y actor, y también dándole un pequeño aguante ante quienes lo critican aún sin siquiera haber visto la película.

Cabe destacar que el estreno de La Liga de la Justicia está programado para el 18 de marzo a través de HBO Max.

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y

— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 2, 2021