Netflix confirmó el elenco de The Sandman, su nueva serie de fantasía

Tras un año y medio de espera, Netflix finalmente reveló quiénes compondrán el elenco de The Sandman, de Neil Gaiman.

Según informaron medios especializados, el drama estará protagonizado por Tom Sturridge, quien dará vida a Dream, the Lord of the Dreaming.

También dirá presente Gwendoline Christie como Lucifer, gobernante del infierno; Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry y Sanjeev Bhaskar.

Netflix describe a The Sandman como “una rica mezcla de mito moderno y fantasía oscura en la que la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda se entrelazan a la perfección, The Sandman sigue a las personas y los lugares afectados por Morpheus, el Rey de los Sueños, como él corrige los errores cósmicos y humanos que ha cometido durante su vasta existencia”.