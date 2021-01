Kristen Stewart luce irreconocible como la princesa Diana en la primera imagen de Spencer

Esta semana se reveló la primera imagen de la actriz Kristen Stewart como Diana Spencer, Princesa de Gales.

La actriz interpretará a Diana en una nueva película sobre la difunta princesa, titulada Spencer.

La cinta contará la historia del momento en que Diana decide poner fin a su matrimonio con el príncipe Carlos.

Además de Kristen Stewart, también participarán Timothy Spall, Sally Hawkins y Sean Harris.

La producción y dirección, en tanto, estará a cargo de Pablo Larraín.

