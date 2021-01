Chrunchyroll reveló cuáles fueron los anime más populares del 2020

Como es costumbre, el servicio de streaming Crunchyroll reveló cuáles fueron los títulos de anime más vistos durante el año, teniendo en su lista series como Black Clover, Jujutsu Kaisen o Boruto.

Durante el año pasado, que estuvo marcado por la pandemia del Covid-19, muchas personas comenzaron a ver más producciones asiáticas por el hecho de estar en sus casas, sin mucho que hacer.

Según los datos expuestos por Crunchyroll, los datos sacados a sus más de 3 millones de suscriptores en el mundo se basaron en espectadores únicos.

A continuación te dejamos con el listado general de los más populares por países:

• Black Clover – 87 países y territorios

• Jujutsu Kaisen – 71 países y territorios

• Boruto: Naruto Next Generations – 32 países y territorios

• My Hero Academia – 23 países y territorios

• Tower of God – 10 países y territorios

• The God of High School – 10 países y territorios

• Attack on Titan – 6 países y territorios

• Re:ZERO -Starting Life in Another World – 1 país

• Onyx Equinox – 1 país

¿Qué miró cada país en Crunchyroll?

Crunchyroll también compartió infografías que muestran lo más reproducido por cada país y continente durante el pasado año.

Bajo esto, en Chile lo más visto fue Shingeki no Kyojin. Recordemos que según esta misma información, la década pasada había sido dominada por Dragon Ball Super.

Por otra parte, en nuestro continente también destacaron anime como Boku no Hero, Torre de Dios y Jujutsu Kaisen, este último, para muchos, el gran favorito de la temporada pasada.