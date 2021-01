Netflix lidera las nominaciones en los Critics Choice TV Awards

Esta semana se dieron a conocer las nominaciones para la versión número 26 de los premios Critics Choice TV Awards, evento que reconoce lo mejor de la televisión durante el 2020.

En esta ocasión, quien lidera el listado es Netflix, ya que tiene múltiples nominaciones gracias a producciones como The Crown y Ozark, que tienen seis nombramientos cada una.

De esta manera, el gigante del streaming suma 26 nominaciones en total, donde también se encuentran series y películas como Dead To Me, Emily In Paris y Gambito de Dama, entre otros.

HBO y HBO Max siguen a Netflix, ya que en conjunto obtuvieron 24 nominaciones con series como Lovecraft Country, Mrs. America y What We Do in The Shadows.