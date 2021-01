Ernesto Ayala lanzó nuevo libro: “Si el cine chileno no logra una relación afectiva con su público no va a tener éxito”

Una selección de 59 críticas, desde 2003 y hasta 2016, sirven de piedra angular para el nuevo libro del crítico Ernesto Ayala. Cine chileno en el siglo XXI, ¿Qué película te gustaría volver a ver? es una publicación donde el especialista pone el foco, principalmente, en la desconexión con el público y lo que él considera una mirada “poco amable” del trabajo cinematográfico.

Entre las películas que Ayala volvería a ver están “El telón de azúcar” de Camila Guzmán; “La vida de los peces” de Matías Bize; “Y las vacas vuelan” de Fernando Lavanderos; “El circuito de Román” de Sebastián Brahm, entre otras. Así, en conversación con Ciudadano ADN, el crítico comenzó explicando sus elecciones.

“Yo no creo que la popularidad de una película vaya con la calidad, de hecho, las películas que, en mi criterio, han sido mejores no han sido tan populares”, aseguró. Y afirmó que “muchas películas que yo menciono la gente no las ha visto o no las conoce”, porque “se estrenan 40 películas por año. El cine chileno ha explotado en cantidad“.

Al hablar de las tendencias en las producciones nacionales, Ayala aclaró que “en general tiende a despreciar a sus protagonistas, los directores se se sientes más inteligentes que los protagonistas y los ponen para tirarles piedras frente al paredón”. Lo cual, según el experto “habla un poco, no solo sobre el cine chileno, sino que habla de la sociedad chilena“.

Y sumó que “es una cosa mutua. Lo que una sociedad produce sobre su arte, sobre su propia sociedad, retroalimenta lo que la sociedad piensa en sí misma”, apuntando que cree que “en general, ha mostrado una sociedad muy sombreada, egoísta, algo miserable, llena de desgaste y un poquito patética“, expresó.

Lo cual es lógico para Ayala, ya que cine chileno eligió estar en festivales. “El circuito internacional de festival exige un cine un poco más patético, critico a la sociedad, alerta, progresista“, observó.

A raíz de lo anterior, el critico afirmó que las películas nacionales no son para aplaudir y esto se debe al problema que tiene con su publico, “que tiene que ver con que en el fondo hay poca relación afectiva”. Por lo que aseguró, que “si el cine chileno no logra esa relaciona afectiva con su publico, no va a tener éxito“.

Al cierre, Ernesto Ayala comentó sobre lo que vio durante 2020. “Poco. Para ser franco no he visto nada muy interesante“, declaró, agregando que la película “Mank” le pareció “horrible, espantosa, incluso chula“.