Ileana Rodriguez y Rafa Sarmiento en la previa a los Critics Choice Super Awards: “El talento latino en Hollywood sigue siendo un grupo muy reducido”

Este domingo 10 de enero se dará inicio a la primera edición de los Critics Choice Super Awards, la ceremonia que busca reconocer a las figuras más destacadas de las películas y series sobre superhéroes, acción, fantasía, terror, ciencia ficción y animación.

La transmisión oficial del evento iniciará a las 22.00 horas, y estará en manos de TNT con las caras visibles y reconocibles de este tipo de premios: Ileana Rodríguez y Rafael Sarmiento.

Tune in to the inaugural #SUPERAwards on @TheCW this Sunday night, January 10th at 8PM ET/PT and see @TiffanyHaddish present the award for Best Action Movie!#CriticsChoice pic.twitter.com/NTlvGspmsa

— Critics Choice (@CriticsChoice) January 7, 2021