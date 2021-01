Michael C. Hall reveló que él también quedó insatisfecho con el último capítulo de Dexter

En una reciente entrevista con The Daily Best, el actor Michael C. Hall reveló nuevos detalles del regreso a la televisión de Dexter.

El hombre, que interpreta al personaje principal, sostuvo que el regreso será únicamente para darle a los fans un mejor final que el ya entregado, ya que recibieron miles de críticas por el último episodio.

En la conversación, Hall comentó: “Seamos honestos: la gente pensó que el final de la serie fue muy insatisfactorio“.

“Me incluyo en el grupo de personas que se preguntaron: ¿Qué diablos le pasó a ese tipo?“, agregó.

“Por lo tanto, estoy emocionado de volver. Nunca había tenido la experiencia de interpretar al mismo personaje en tantos años“, continuó.

El regreso de Dexter se anunció en octubre de 2020 y, en ese entonces, se reveló que contará con diez episodios, que tendrán su debut por Showtime.