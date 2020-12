Denzel Washington, Jared Leto y Rami Malek protagonizan el primer tráiler de The Little Things

Tras varios meses de espera, Warner Bros finalmente lanzó el primer tráiler de The Little Things, la nueva película de suspenso del director John Lee Hancock, conocido por su trabajo en The Blind Side (2009).

Protagonizada por los ganadores del Oscar, Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, esta producción será la primera en estrenarse de forma simultánea en cines y en HBO Max, el próximo 29 de enero.

La película cuenta la historia de Joe “Deke” Deacon, un sheriff con un historial impecable pero que no ha alcanzado la cima. Para “mejorar” su camino, se une al Sargento Jim Baxter, quien está en busca de un misterioso asesino serial.

Su investigación los lleva a seguirle la pista a un hombre sospechoso, que revelará oscuros detalles del pasado del Sheriff.