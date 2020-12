La Jauría es elegida como una de las mejores series internacionales del 2020 por Variety

La exitosa serie nacional, La Jauría, fue elegida como una de las mejores series internacionales del 2020 por la revista Variety.

La publicación destacó a un total de 15 producciones que “marcaron un impacto sin precedentes durante este año” y que vienen de países como Corea del Sur, India, Egipto y Singapur, entre otros.

El sitio detalló que La Jauría “se centra en una escuela católica y privada de Santiago y aborda el caso de una estudiante que protagoniza una protesta y se convierte involuntariamente en el centro de una investigación policial”.

Además de lo anterior, Variety señala que en la historia de de la producción nacional se deja al descubierto un “juego online donde los hombres graban y comparten videos suyos abusando de mujeres”.

Recordemos que La Jauría ya tiene confirmada su segunda temporada, la cual contará con su elenco actual: Antonia Zegers, Mariana di Girolamo, Paula Luchsinger, Daniela Vega y María Gracia Omegna.

Chilean TV series "La Jauria" is on the list of @variety's Best International TV Series of 2020! The series is produced by @Fabula_prod and is currently shooting it's second season with Chile's most recognized actresses @danivega @mdigirolamoa @antoniazegers @palygarcia and more pic.twitter.com/0vOm48ZoQs

