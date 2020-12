Naomi Ackie interpretará a Whitney Houston en su película biográfica

La actriz Naomi Ackie (28) interpretará a la fallecida cantante Whitney Houston en su película biográfica, I Wanna Dance With Somebody, mismo nombre de su conocida canción.

La información fue confirmada por la directora del biopic, Stella Meghie, según consigna Variety.

“Pasamos la mayor parte del año pasado en una búsqueda exhaustiva de una actriz que pudiera encarnar a Whitney Houston”, dijo Meghie en un comunicado.

“Naomi Ackie nos impresionó en cada etapa del proceso. Me conmovió su capacidad para representar la presencia escénica de un ícono global y llevar al mismo tiempo humanidad a su vida íntima”, afirmó la directora.

Cabe recordar que Houston murió en 2012 ahogada en una tina, debido los efectos de una enfermedad cardíaca aterosclerótica que sufría, y el consumo de cocaína.

El filme tiene fecha de estreno para el Día de Acción de Gracias de 2022 (24 de noviembre).

Ackie personificó a “Jannah” en Star Wars: El ascenso de Skywalker, y recientemente ganó un Bafta por su papel en la serie The End of the F ***ing World de Netflix.