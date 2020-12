Nueva película de Mortal Kombat ya tiene fecha de estreno

A semanas de que se confirmara que el estreno de la nueva película de Mortal Kombat se realizará en algunas salas de cine y HBO, ahora revelaron su fecha de estreno.

Este será el 16 de abril del 2021, día en que todos los fanáticos y fanáticas de la franquicia podrán disfrutar de sus personajes favoritos.

Es importante mencionar que la cinta sería estrenada en noviembre de este año, sin embargo, se vio postergada por la pandemia del Covid-19.

La película de Warner Bros. Entertainment está dirigida por Simon McQuoid.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM

— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020