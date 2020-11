Disney+ cambió el logo de Marvel en Black Panther por el cumpleaños de Chadwick Boseman

El pasado 28 de agosto, el actor Chadwick Boseman falleció a los 43 años a causa de un cáncer de colón, dejando un gran vacío en los fanáticos de Black Panther y Marvel.

Hoy, 29 de noviembre, el intérprete estadounidense habría cumplido 44 años y, por esta razón, Disney+ decidió homenajearlo en su plataforma.

Para celebrar al personaje que abrió una nueva era en el UCM, el servicio de streaming cambió el inicio del logo de Marvel de Black Panther.

“Para todos los fans de Black Panther, tienen que ver la película en Disney+ esta noche con un tributo especial para alguien que siempre estará cerca de nuestros corazones“, expresó el CEO de Disney, Bob Iger.

Este homenaje ha sido ampliamente viralizado en redes sociales, ya que el nuevo inicio del logo de Marvel muestra solo imágenes de Chadwick Boseman.

Disney has updated the Marvel Studios intro for 'Black Panther' on Disney Plus in remembrance of the late Chadwick Boseman. Happy birthday, King. pic.twitter.com/2A9sJXLONy

— Geeks of Color #BlackLivesMatter (@GeeksOfColor) November 29, 2020