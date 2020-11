Netflix reveló el reparto del live-action de Cowboy Bebop

Netflix entregó nuevos detalles sobre el live action de Cowboy Bebop, uno de los anime más influyentes de todos los tiempos.

A través del Twitter de NX, la plataforma de streaming reveló quiénes serán los actores y actrices que le darán vida a los protagonistas de esta conocida y popular historia japonesa.

Según informaron, Geoff Stults, conocido por su participación en Little Fires Everywhere, interpretará a “Jet Black”; Tamara Tunie (Black Earth Rising) será “Ana”; Mason Alexander Park (Hedwig and the Angry Inch) será “Gren”; Rachel House (Thor Ragnarok) será “Mao” y Ann Truong (Strike Back!) y Hoa Xuande (Ronny Chieng) serán “Shin” y “Lin”.

Además, hay que recordar que ya habían confirmado a John Cho (Spike Spiegel), Mustafa Shakir (Jet Black), Daniella Pineda (Faye Valentine) y Alex Hassell (Vicious).