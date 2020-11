Sí, habrá segunda temporada: Netflix confirmó una nueva entrega de “Emily en París”

Con un video donde los personajes de la serie repitieron la palabra “dos” (deux en francés), la plataforma de streaming, Netflix, confirmó por sus redes sociales que realizará una segunda entrega de “Emily en París”.

Así, quienes quedaron encantados con las aventuras de la norteamericana Emily Cooper -interpretada por la actriz Lily Collins- podrán ver en qué nuevos problemas se meterá mientras sigue viviendo en Francia, aunque no se entregó una fecha específica para el regreso.

A través de su cuenta en Instagram, Collins aseguró estar “muy emocionada” con la noticia de la segunda entrega y agradeció a las miles de personas que ya han visto la serie.

Por su parte, Netflix hizo un “recordatorio amistoso” a sus seguidores, señalando que la serie se llama “Emily in Paris” porque al decirlo con acento francés, el título, rima.

Emily in Paris will return for Season 2! pic.twitter.com/QDOzpzjliz

— Netflix (@netflix) November 11, 2020