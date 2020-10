Superó el récord de The Umbrella Academy: Ratched es la serie de Netflix más vista del 2020

Netflix anunció que la serie Ratched, protagonizada por Sarah Paulson, es la más vista del 2020.

A través de sus redes sociales oficiales, el servicio de streaming comunicó que “en sus primeros 28 días, 48 millones de miembros han reservado una cita con la enfermera Ratched, lo que la convierte en nuestra primera temporada original más grande del año”.

Según Deadline, el año pasado Netflix aseguró que la primera temporada de The Umbrella Academy fue vista por 45 millones de usuarios durante su primer mes, lo que serviría como una buena referencia para entender el desempeño de la serie.

Ratched es una serie de suspenso, la cual cuenta la historia de Mildred Ratched, una misteriosa enfermera que llega a trabajar a un hospital psiquiátrico donde se realizan perturbadores experimentos con sus pacientes.

In its first 28 days, 48 million members have booked an appointment with Nurse Ratched, making it our biggest original Season 1 of the year. pic.twitter.com/NjCR8uPuPP

— Netflix (@netflix) October 16, 2020