Amazon Studios dio luz verde a la serie basada en “I Know What You Did Last Summer”

Amazon Studios dio luz verde a la producción de la nueva serie de terror para en adultos jóvenes, “I Know What You Did Last Summer” junto a Sony Pictures.

Trayendo a la actualidad la exitosa película de 1997 del mismo nombre, la serie contará la historia de un pueblo lleno de secretos, donde un grupo de adolescentes son perseguidos por un misterioso asesino, un año después de un terrible accidente en su noche de graduación.

La producción en conjunto de Amazon y Sony tendrá a Sara Goodman como escritora y productora ejecutiva junto con Shay Hatten. Además de Neal Moritz de Original Film, Pavun Shetty y James Wan de Atomic Monster, Rob Hackett y Michael Clear.

“El desarrollo de Neal Moritz y Original Film funcionan a todo vapor constantemente y está comprobado una vez más con el thriller de suspenso contemporáneo y vibrante de personajes que se entretejen“, comentó Jason Clodfelter, copresidente de Sony Pictures.

Por su parte, Albert Cheng, codirector de televisión de Amazon Studios, agregó que “las mejores franquicias de terror siempre tienen otro susto al acecho y esta serie de Sara Goodman, I Know What You Did Last Summer, es una actualización perfectamente retorcida de la icónica película“.