Jurassic World: Dominion suspendió sus grabaciones debido a casos positivos de Covid-19 en el equipo

Colin Trevorrow, director de la película Jurassic World: Dominion, reveló que detendrán las grabaciones de la cinta debido a casos de Covid-19 positivos en el equipo.

El cineasta señaló a través de sus redes sociales que “me desperté con la noticia de que teníamos algunas pruebas positivas de Coronavirus en Jurassic World: Dominion“.

“Todos dieron negativo poco después, pero debido a nuestros protocolos de seguridad, haremos una pausa de dos semanas. Ya volveremos”, escribió.

Universal Studios también se refirió a la situación, y lo hizo a través de un comunicado en el que añadieron que “como resultado de esto las grabaciones fueron pausadas temporalmente y las retomaremos según establezcan las guías de seguridad“.

Por ahora, lo único que podemos esperar es que la pandemia no afecte el estreno de la película, el cual está previsto para 2021.

Woke up to the news we had a few positive Coronavirus tests on Jurassic World: Dominion. All tested negative shortly after, but due to our safety protocols we’re going to pause for two weeks. Back soon. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX

