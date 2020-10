La precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, ya tiene a su primer protagonista

La precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, basada en el libro Fire & Blood de George R.R. Martin, ya tiene a su primer protagonista.

Según consignó The Hollywood Reporter, el elegido es el intérprete británico Paddy Considine.

Él le dará vida al Rey Viserys Targaryen, elegido por los señores de Westeros para suceder al viejo monarca Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenha.

Considine es conocido por su participación en cintas como In America, Dead Man’s Shoes, My Summer of Love y Hot Fuzz, y también en series como Peaky Blinders e Informer.

Recordemos que esta historia se desarrolla 300 años antes de los acontecimientos ocurridos en GoT.