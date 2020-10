La segunda parte de Borat se estrenará antes de las elecciones de Estados Unidos y ya genera polémicas

La segunda parte de Borat, película estrenada en 2006, saldrá a la luz antes de las elecciones estadounidenses, según explicó Deadline.

La cinta, cuyo nombre es Borat: Regalo de un mono pornográfico al viceestreno Mikhael Pence para beneficiar a la nación recientemente disminuida de Kazajstán, ya ha generado polémica, ya que se burla de Donald Trump.

Pese a que no se tienen detalles de la trama, se cree que Sacha Baron Cohen, autor e intérprete del famoso “periodista” kazajo, ataca duramente al Partido Republicano de Estados Unidos.

Según explicó el medio, el comediante estaba decidido a estrenar la película antes de las elecciones, por lo que decidió elegir Amazon Prime Video para esto.

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU

— Republic of Kazakhstan 🇰🇿 (@KazakhstanGovt) September 30, 2020