Estas son las novedades que tiene Netflix para el mes de octubre

Como cada mes, Netflix actualizó su catálogo de películas, series, documentales y animaciones para este mes de octubre, incorporando una gran variedad de producciones.

En cuanto a las series, este mes llegarán producciones como The Alienist, La maldición de Bly Manor y Emily en París, entre otras.

Algunas de las películas que se incorporarán serán la saga completa de Rocky Balboa, Kick-Ass y Blade Runner 2049.

Con este renovado catálogo podrás disfrutar de extensas maratones con tus series y películas favoritas.

Series

Buenos días, Verônica (1/10/2020): Mientras rastrea a un agresor sexual, una policía desaprovechada descubre a una pareja que guarda un secreto espantoso… y la trama de conspiraciones que lo envuelve.

How to Get Away With Murder: Temporada 6 (1/10/2020): Culpa, decepción, desapariciones y muertes no resueltas atormentan a Annalise y a todos los que la rodean. Y todavía le queda mucho por delante.

Oktoberfest: Cerveza y sangre (1/10/2020): Múnich, 1900: el ambicioso cervecero Curt Prank emplea tácticas brutales para construir un bar que domine el lucrativo festival Oktoberfest de la ciudad.

Emily en París (2/10/2020): Emily, una ambiciosa ejecutiva de marketing de Chicago, consigue el trabajo de sus sueños en París, donde deberá balancear una nueva vida de desafíos, amistad y romance.

Song Exploder (2/10/2020): Serie inspirada en un exitoso pódcast que abre las puertas al proceso creativo y las musas inspiradoras de los artistas que dan vida a nuestras canciones favoritas.

Hacia el lago (7/10/2020): Luego de que un virus mortal ataca Moscú, un grupo de sobrevivientes huye al desierto, amenazado por enfermedades, terribles saqueos… y sus propios rencores.

La universidad para sordos (9/10/2020): En esta docuserie, un grupo muy unido de estudiantes sordos comparte sus historias y explora los vaivenes de la vida en Gallaudet University.

La maldición de Bly Manor (9/10/2020): Nueva entrega de la serie de antología del creador de La maldición de Hill House. Una espeluznante historia de terror y romance gótico basada en la obra de Henry James.

Riverdale: Temporada 4 (9/10/2020): Las aventuras audaces se mezclan con una oscuridad escalofriante; Riverdale conoce un nuevo nivel de dolor y el equipo se prepara para otra prueba: el último año escolar.

Distanciamiento social (15/10/2020): Serie de antología tragicómica filmada en confinamiento que expone formas divertidas —y no tanto— que la gente ha encontrado para mantenerse conectada a la distancia.

Alguien tiene que morir (16/10/2020): En la España conservadora de los años cincuenta, la supuesta relación entre un bailarín clásico mexicano y otro joven desata una tormenta con consecuencias desgarradoras.

La Revolución (16/10/2020): En esta reversión de la Revolución francesa, el futuro inventor de la guillotina descubre una enfermedad que transforma a la aristocracia en asesinos de la plebe.

Grand Army (16/10/2020): Cinco alumnos de una escuela pública de Brooklyn lidian con el caos del mundo que los rodea mientras luchan por sobrevivir, prosperar, abrirse paso y forjar su futuro.

Star Trek: Discovery: Temporada 3 (16/10/2020): En esta temporada, la Discovery viaja adonde nadie ha ido jamás: 930 años en el futuro. Al mismo tiempo, la Federación sufre algunas modificaciones.

Remodelaciones de ensueño (16/10/2020): Shea y Syd McGee de Studio McGee ayudan a sus clientes a crear espacios de ensueño que reflejen sus estilos personales, al mismo tiempo que construyen su propia casa.

Flash: Temporada 6 (20/10/2020): Mientras Iris y Barry luchan por superar una dolorosa pérdida, todo el equipo Flash debe prepararse para una posible crisis en las tierras infinitas.

No necesitan presentación con David Letterman: Temporada 3 (21/10/2020): La leyenda de TV David Letterman une fuerzas con Dave Chappelle, Robert Downey Jr. y otros en una nueva temporada de profundas entrevistas y reveladoras excursiones.

The Alienist: El ángel de la oscuridad (22/10/2020): Un año más tarde, Sara dirige su propia agencia de detectives, que ahora tiene la misión de encontrar a la hija secuestrada del cónsul general español.

Tú, yo y ella: Temporada 5 (22/10/2020): Izzy regresa a Portland, donde descubre que la vida continuó normalmente sin ella.

Gambito de reina (23/10/2020): Kentucky, años cincuenta: una huérfana con un don para el ajedrez lucha contra las adicciones mientras intenta convertirse en la mejor jugadora del mundo.

En movimiento (23/10/2020): Descubre a través de esta docuserie a los talentosos bailarines y coreógrafos que dan forma al arte del movimiento.

Arrow: Temporada 8 (27/10/2020): En la temporada final, pasado y futuro entran en conflicto, mientras Oliver intenta salvar el multiverso con plena consciencia del sacrificio que debe enfrentar.

Somebody Feed Phil: Temporada 4 (30/10/2020): Phil Rosenthal, el creador de Everybody Loves Raymond, viaja por el mundo para empaparse de la gastronomía y cultura de lugares como San Francisco, Singapur, Hawái y más.

Suburra: Sangre sobre Roma: Temporada 3 (30/10/2020): Se acerca la hora de la decisión final en la batalla por la adquisición de tierras en la costa italiana, y los criminales están listos para apostarlo todo una última vez.

Películas

Blade Runner 2049 (1/10/2020): El contenido de una tumba atrae el interés de un poderoso magnate. El encargado de la misión es el oficial K, que va en búsqueda de una leyenda perdida.

Batman: El caballero de la noche (1/10/2020): Mientras Batman, el comisionado Gordon y el fiscal de distrito desmantelan el bajo mundo criminal de Ciudad Gótica, un nuevo villano intenta deshacer su trabajo.

Vampires vs. the Bronx (2/10/2020): En un barrio del Bronx que se aburguesa aceleradamente, tres valientes chicos descubren un complot siniestro para dejar a su querida comunidad sin una gota de vida.

Ahí te encargo (2/10/2020): Los deseos de un creativo publicitario de ser papá no son nada compatibles con el éxito laboral de su esposa ejecutiva… Qué mejor solución que traer a un tercero a casa.

Òlòtūré (2/10/2020): Una joven que da sus primeros pasos como periodista trabaja de encubierto para denunciar el tráfico de personas en Nigeria y termina sumergida en un mundo brutal.

El Halloween de Hubie (7/10/2020): Puede que Hubie no sea el más popular de Salem, Massachusetts, pero eso no impedirá que este hombre tan bueno como temeroso proteja su ciudad en Halloween.

Rapera a los 40 (9/10/2020): Desesperada por alcanzar el éxito antes de que lleguen los cuarenta, la dramaturga Radha se reinventa como rapera y se embarca en la búsqueda de su propia voz.

Dunkerque (12/10/2020): Mayo de 1940. Soldados y civiles luchan por aire, mar y tierra para evacuar al ejército británico y a sus aliados de Dunkerque. Ellos son la última esperanza de Europa.

Guía de una niñera para cazar monstruos (15/10/2020): Luego de aceptar ser niñera en Halloween, a Kelly Ferguson la recluta una sociedad secreta que protege de los monstruos a niños con poderes especiales.

El juicio de los 7 de Chicago (16/10/2020): Una protesta pacífica en la Convención Nacional Demócrata de 1968 se convierte en un violento incidente que desemboca en uno de los juicios más infames de la historia.

Rebeca (21/10/2020): Tras un ardiente romance, una joven se casa con un viudo adinerado. Pero, al instalarse en su mansión, comienza a convivir también con la sombra de Rebecca, la ex.

Creed: Corazón de campeón (23/10/2020): Con el legendario boxeador Rocky Balboa como entrenador, el joven Adonis Creed —hijo del campeón mundial Apollo Creed— dejará todo en el ring para obtener el título.

Apocalipsis ahora: Redux (23/10/2020): Este drama remasterizado con 49 minutos extra sigue la arriesgada misión a Camboya de un capitán del ejército para asesinar a un coronel renegado.

Rocky (23/10/2020): Sylvester Stallone saltó a la fama con el papel de Rocky Balboa, un desconocido boxeador que tendrá la oportunidad de luchar contra el campeón del mundo Apollo Creed.

Rocky II, la revancha (23/10/2020): Con un entusiasta clímax, esta atractiva continuación presenta al boxeador Rocky Balboa retornando al ring para un reencuentro contra el campeón reinante, Apollo Creed.

Rocky III (23/10/2020): Después de estar en la cúspide de su fama, Rocky lo pierde todo tras una pelea. Su antiguo rival, Apollo Creed, le ayudará a recuperar la forma física.

Rocky IV (23/10/2020): Rocky Balboa se mete de lleno en la Guerra Fría al tener que enfrentarse a un duro boxeador soviético que acabó con su amigo y rival Apollo Creed.

Rocky V (23/10/2020): Inspirado por el recuerdo de su entrenador, un Rocky aparentemente descuidado y en quiebra encuentra la gloria en el entrenamiento y se encarga de una promesa del boxeo.

Rocky Balboa (23/10/2020): Rocky Balboa ya está retirado del ring, pero, tras la muerte de su esposa y la difícil relación que vive con su hijo, el boxeador busca un nuevo objetivo en su vida.

Creed II: Defendiendo el legado (23/10/2020): El campeón de peso pesado Adonis Creed se enfrenta a otra clase de lucha: hallar el equilibrio entre el deber familiar y el deseo de vencer al hijo del asesino de su padre.

Bridget Jones: Al borde de la razón (23/10/2020): Esta secuela de la exitosa película comienza cuando Bridget, al fin en pareja, descubre que la vida con su nuevo novio es muy diferente de lo que siempre imaginó.

Kick-Ass (23/10/2020): Inspirado por un libro de historietas, el adolescente Dave Lizewski se transforma en un justiciero enmascarado y se convierte en una sensación en internet.

Más allá de la Luna (23/10/2020): En este musical animado que dirige el legendario Glen Keane, una niña construye un cohete y despega para conocer a una mítica diosa de la Luna.

No me las toquen (28/10/2020): Al descubrir que sus hijas pactaron tener sexo en el baile de graduación, tres padres se embarcan en una misión ardiente y llena de cerveza para detenerlas.

Amor de calendario (28/10/2020): Sloane y Jackson no quieren compromisos, hasta que hacen un trato para pasar los días festivos con sus familias como pareja. ¿Y si algo cambiara entre estos fiestamigos?

Su casa (30/10/2020): Una pareja de refugiados que huyó de la guerra de Sudán del Sur lucha por adaptarse a su nueva vida en una localidad de Londres que esconde una maldad impronunciable.

Menéndez: El día del Señor (30/10/2020): Un sacerdote retirado que convive con los fantasmas del pasado regresa a las tinieblas luego de que un amigo le suplica que lo ayude a salvar a su hija poseída.

Documentales y especiales

Ya me voy (1/10/2020): En este documental contemporáneo, un inmigrante está deseoso de regresar a su México natal después de 16 años, pero la situación de su familia lo deja en una encrucijada.

Descansa en paz, Dick Johnson (2/10/2020): La cineasta Kirsten Johnson y su enfermo padre escenifican su muerte de varias maneras para ayudarse a encarar la inevitable partida con buen humor y fuerza conmovedora.

David Attenborough: Una vida en nuestro planeta (4/10/2020): El presentador rememora su vida y la historia evolutiva de la Tierra, mientras lamenta la pérdida del mundo salvaje y brinda su visión para un futuro mejor.

Blackpink: Light Up the Sky (14/10/2020): Las chicas de la banda femenina de K-pop del momento Blackpink comparten el desafiante viaje que las llevó a cumplir sus sueños y las lanzó al estrellato mundial.

Todos con Roona (15/10/2020): Documental que sigue la historia de una niña con hidrocefalia de la India rural que se hizo viral y la operación que podría cambiar su vida para siempre.

Misterios sin resolver: Volumen 2 (19/10/2020): Casos reales de desapariciones estremecedoras, asesinatos escalofriantes y encuentros paranormales inspiran el atrapante relanzamiento de esta icónica docuserie.

Salud para todos (22/10/2020): Dos médicos y una activista abren una clínica en Haití en los ochenta y pronto descubren que la medicina sola no curará a sus pacientes. Así nace Partners In Health.

Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada (27/10/2020): Un periodista luchó una década contra una de las mayores federaciones deportivas para demostrar que Guillermo Vilas era el mejor tenista mundial de su tiempo.

Sarah Cooper: Everything’s Fine (27/10/2020): Una hora de divertidísimos sketches cortos de cámara única sobre política, desigualdades raciales, de género, de clase y otros temas triviales de esa índole…

Los secretos de la tumba de Saqqara (28/10/2020): Un grupo de arqueólogos excava galerías, pozos y tumbas nunca antes explorados para revelar los secretos del mayor descubrimiento de los últimos cincuenta años en Egipto.

Un mundo azul (Próximamente en octubre): Documental que explora el desarrollo del uso sostenible del agua a través de innovaciones en cinco continentes que proponen nuevas formas de reutilizar y generar energía.

Niños y familia

Lluvia de hamburguesas 2: La venganza de las sobras (1/10/2020): El inventor Flint Loco lucha contra peligrosa comida mutante, como el tacodrilo y los sándwiches de medusa generados por su famosa máquina.

Carmen Sandiego: Temporada 3 (1/10/2020): Carmen y su equipo viajan a Ciudad de México, Nueva Orleans, Venecia y otros destinos para mantenerse a la delantera de V.I.L.E.

La peor bruja: Temporada 4 (1/10/2020): Una serie de desafíos pone a prueba los poderes mágicos de Mildred y Ethel, que compiten por un importante título.

Tut Tut Cory Bólidos: Halloween (2/10/2020): Llegó Halloween, ¡y Cory, Chrissy y Freddie salen a la caza de golosinas gigantes! ¿Pero valdrá la pena aventurarse al lado tenebroso de la ciudad?

El cavernícola (6/10/2020): Cuando el valle de su tribu es invadido por los hombres de la Edad de Bronce, un cazador de la Edad de Piedra busca reclamar su tierra con un partido de fútbol.

Rápidos y furiosos: Espías al volante: Temporada 2 (9/10/2020): Tras la desaparición de uno de los suyos, los espías deben viajar de Los Ángeles a Brasil para acabar con una organización criminal en Río de Janeiro.

Supermonstruos: Día de Muertos (9/10/2020): Los Supermonstruos celebran el Día de los Muertos con Vida, su mágica familia, muchos amigos nuevos… ¡y un desfile aterradástico!

Los Octonautas y la Gran Barrera de Coral (13/10/2020): Los Octonautas deben evitar que las hambrientas estrellas de mar devoren los corales para salvar el frágil hogar de un nuevo amigo en el arrecife más grande del mundo.

Academia de cachorros: Temporada 2 (16/10/2020): ¡La Academia Pup vuelve a clases! Sin embargo, un plan malvado pone en peligro el vínculo tan especial entre perros y humanos.

El autobús mágico vuelve a despegar: La conexión Frizz (20/10/2020): Un rayo divide el autobús mágico en tres partes y dispersa a la clase por todo el mundo… ¡con diferentes versiones de la Srta. Rizos a bordo de cada uno!

Nanny McPhee: La nana mágica (23/10/2020): El recientemente viudo Sr. Brown y su dominante tía no pueden controlar a los traviesos niños Brown, hasta que aparece la mágica niñera McPhee.

LEGO Ninjago: La película (25/10/2020): Lloyd y sus amigos son ninjas de incógnito que usan robots para proteger su ciudad del malvado Lord Garmadon, que resulta ser nada menos que… el padre de Lloyd.

Anime

Sword Art Online: Alicización (1/10/2020): Tras poner a prueba un sistema de realidad virtual respaldado por el Gobierno, sucede algo inesperado: el veterano Kirito despierta con recuerdos que no debería tener.

Psycho-Pass: La película (1/10/2020): En un Japón futuro, el lanzamiento de una red de herramientas de vigilancia que predicen delitos es inminente, pero una banda de terroristas se infiltra en el sistema.

One Piece: East Blue (12/10/2020): Para surcar los mares, el capitán pirata Monkey D. Luffy reúne a una tripulación de lo más variada conformada por un espadachín, una navegante, un cocinero y un inventor.

Sangre de Zeus (27/10/2020): En la antigua Grecia, un hombre común llamado Herón descubre que es uno de los hijos de Zeus y que el propósito de su existencia es salvar al mundo de un ejército demoníaco.