Revisa el primer gran adelanto del esperado regreso de Animaniacs

En abril de este año, el actor de doblaje Rob Paulsen confirmó que Warner Bros. Animation estaban trabajando en el regreso de Animaniacs.

A meses de ese gran anuncio, Hulu, la plataforma encargada de traerlos de regreso, compartió el primer adelanto de la serie, causando furor entre sus fanáticos.

A través de Twitter, el servicio de streaming expresó: “¡Feliz cumpleaños Animaniacs! Para celebrar el 27º aniversario del estreno de la serie original, le ofrecemos una mirada especial detrás de escena de su elenco de voces favorito en el trabajo“.

Yakko, Wakko y Dot regresarán a las pantallas este 20 de noviembre mediante Hulu, plataforma que solo está disponible en Estados Unidos, por lo que muchos fanáticos de la animación no saben cómo verán a sus personajes favoritos de manera legal.

🎉 HAPPY BIRTHDAY ANIMANIACS! 🎉

To celebrate the 27th anniversary of the original series premiere, we're giving you a special behind-the-scenes look of your favorite voice cast at work.

Stream brand new episodes of #Animaniacs on November 20th, only on Hulu! pic.twitter.com/CQSIQo1lq2

— Hulu (@hulu) September 13, 2020