Misterios sin resolver de Netflix agregará nuevos capítulos a su primera temporada

El pasado 1 de julio, Netflix sumó a su catálogo el esperado reboot del mítico programa de los años 80 y 90, Misterios sin resolver, con nuevos e impactantes casos.

Esta nueva versión contó con solo seis episodios, por lo que los usuarios de la plataforma quedaron con gusto a poco.

Producto de esto, Netflix anunció a través de sus redes sociales que estrenarán la segunda mitad de Misterios sin resolver este 19 de octubre.

Pese a que no se sabe qué tipos de casos mostrarán, los fanáticos de la serie no pueden más de la emoción, ya que quieren saber qué escalofriantes historias habrán.

Look closely. Perhaps you can solve this mystery. #unsolvedmysteries #netflix https://t.co/JkGysRBJ9L

— Unsolved Mysteries (@Unsolved) August 19, 2020