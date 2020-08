Disney Plus confirma fecha de llegada a Latinoamérica con divertido “error” en Twitter

Tras meses de espera e incertidumbre, Disney Plus finalmente confirmó la fecha en que el servicio de streaming llegará a Latinoamérica.

Con un anuncio bastante peculiar en su cuenta oficial de Twitter, comunicaron que Disney Plus llegará en noviembre de este año.

“[NO PUBLICAR] Posteo anunciando el lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica el 17 de noviembre. *Nota: usar hashtag #DisneyPlus”, dice el mensaje que pareciera ser un error del community manager.

Lo divertido de la publicación es que el anuncio fue replicado por el perfil oficial de Disney Plus Estados Unidos, quienes escribieron: “FELICI – UN MOMENTO, este anuncio no estaba en nuestro calendario de hoy…“.

Sea verdadero o falso el “error, lo cierto es que podremos tener la plataforma en nuestro país el próximo 17 de noviembre.

No preocupar. I'm working on my papeleo. pic.twitter.com/fJR3H1YxxS

