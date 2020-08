Jared Leto le dará vida a Andy Warhol en nueva biopic

El cantante y actor, Jared Leto, dará vida al artista Andy Warhol en una nueva biopic.

El líder de Thirty Seconds to Mars producirá esta cinta con su compañía Paradox, junto a Michael De Luca, quien estuvo a cargo de The Mask y The Suicide Squad, entre otros.

Hasta ahora, se sabe que la película estará basada en el libro biográfico escrito por Victor Bockris en 1989, que se titula Warhol: The Biography.

Además, se reveló que el guión estará a cargo de Terece Winter (El Lobo de Wall Street y Los Sopranos).