Festival Sanfic se traslada al streaming por la pandemia: “Si no se ve acá, no se ve”

El Santiago Festival Internacional de Cine, más conocido como Sanfic, es otro de los eventos que se ha tenido que adaptar a las restricciones propias de la pandemia. Este año, será gratis y para todo Chile a través del streaming, plataforma en la que todos los fanáticos del séptimo arte podrán apreciar una muestra del mejor cine nacional e internacional, esta vez en la comodidad de la casa, desde el 16 al 23 de agosto.

Se trata de una oportunidad para acceder a una filmografía que no está llegando a las salas, y menos ahora. “Si no se ve acá, no se ve”, expresó en Ciudadano ADN Loreto Araya, coordinadora del festival. La cartelera incluye a maestros del cine como Werner Herzog y Ken Loach, además de la sección Directoras en Foco, dedicada a mujeres creadoras que destacan por venir de culturas muy diferentes, desde Arabia Saudita hasta Asia y África. “Esa es la gran riqueza que tiene el festival”, puntualizó.

Todo esto se suma a las tradicionales competencias de cine internacional y chileno (en la que destacan trabajos como Onkel Günter, documental sobre migrantes alemanes en Chile en tiempos de posguerra) y cortometrajes, la mayoría de ellos con directores novatos, “gente muy joven que no sé cómo terminó la edición de sus películas en pandemia y a distancia”.

A partir de hoy están abiertas las inscripciones para formar parte del público del festival, a través de sanfic.com. El sistema funciona de modo muy similar a plataformas como Netflix: simplemente creando una cuenta con contraseña. Una innovación que, además, permitirá ya no depender de un horario predefinido, y ver las películas on demand, a la hora que el espectador quiera. Eso sí, aclaró Loreto, algunas secciones, como la competencia de cortometrajes, de cine chileno y Maestros del Cine, estarán disponibles solo durante 24 horas.

Algunas de las tradicionales secciones del festival también vienen con cambios. Sanfic Industria este año se postergó hasta noviembre, contemplando una modalidad mixta -online y presencial- para asegurar la presencia de los invitados extranjeros que cumplen el rol de tutores. Sanfic Educa, en tanto, tendrá 16 películas -11 cortometrajes y 5 largometrajes-, que abarcan desde el stop-motion y la animación hasta las tradicionales películas actuadas, además de los talleres Comunidad Sanfic, orientados a niños y jóvenes, para conversar sobre cine.

Además, durante todo agosto hay programados encuentros con artistas y conversatorios, las que se inauguran este miércoles con una charla junto a Patricio Escala (uno de los directores de la premiada “Historia de un Oso”), Juan Manuel Domínguez (programador del BAFICI), Rolando Carileo (director de un campamento de La Araucanía que trabaja haciendo cine con niños) y Alejandra Fritis (directora del festival Ojo de Pescado). Durante la semana también hay encuentros con actores como Paulina García y directores como el español Álvaro Longoria, responsable del documental “Santuario”, en el que los hermanos Carlos y Javier Bardem recorren los glaciares del Océano Ártico.

Hay películas “si tú quieres, bien especificas y puntudas”, pero también una programación “súper amplia, que quiere llegar a la mayor cantidad de gente posible”, aseguró Loreto, insistiendo en que se trata de un festival que busca seducir a las grandes audiencias. “No hay nada que sea críptico”.

La coordinadora del Sanfic no se aventura a dar una fecha para la tan ansiada reapertura de los cines, mientras en otros países ya han abierto salas, y hay festivales que de todas formas se llevarán a cabo, como el de Venecia, programado para el próximo septiembre. En Chile, cuenta, se están tomando todas las precauciones, como distancia social y disponibilidad de alcohol gel, pero “lo único que esperamos es volver a las salas. Es un rito, una comunidad, y no tiene parangón ver una película en pantalla grande”.

En Sanfic, recordó Loreto, “en abril ya dijimos que no había ninguna posibilidad de suspender el festival. Siempre dijimos démosle. Uno se debe a un público. No por esto vamos a dejar de difundir el cine y darle plataforma a las producciones nacionales. Pero sí, todos queremos volver a ver películas en el cine”.