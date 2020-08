En Tu Nuevo ADN Ernesto Garratt comentó “The Umbrella Academy” y la nueva edición de Femcine

El crítico de cine Ernesto Garratt habló en Tu Nuevo ADN sobre cómo será la muestra de cine femenino, Femcine, a la cual se puede acceder de manera online y gratuita hasta el próximo 9 de agosto. Esta nueva modalidad responde a la pandemia del Covid-19, que mantiene suspendidos los eventos masivos.

Entre las obras que estarán en el festival, Garratt recomendó la cinta Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché, que cuenta la historia de la primera persona en dirigir una película de ficción.

Por otra parte, comentó la segunda temporada de The Umbrella Academy, la cual ya está disponible en Netflix, y señaló que “está hecha para que uno la disfrute y la vuelva a ver nuevamente”.