Netflix sumó más de 10 millones de suscriptores en todo el mundo durante la pandemia

Recientemente se conoció que Netflix añadió 10 millones de suscriptores en el último trimestre, es decir, en los meses coincidentes con la pandemia del Covid-19 a nivel mundial y especialmente en Estados Unidos.

Sin embargo, como sus directivos habían proyectado meses atrás, estos números podrían sufrir una baja en relación al mismo periodo de 2019, también a causa de la emergencia sanitaria.

A pesar de añadir a más de 36 millones de suscriptores en los primeros meses de 2020, los ejecutivos Reed Hastings y Ted Sarandos advirtieron a los inversionistas de este escenario, ya que anticiparon que en el tercer cuarto del año el crecimiento sería de 2,5 millones de suscriptores, cifra comparativamente baja a la del año pasado en el mismo periodo, con 6,8 millones.

Leer también Series y películas Será la final: Netflix confirmó fecha del inicio de filmación de la temporada 5 de “La Casa de Papel” Series y películas La segunda mitad de la cuarta temporada de Rick & Morty ya está en Netflix Series y películas “Blood Origin”: Netflix anunció la precuela de “The Witcher”

Desde la oficina ejecutiva de la plataforma se expresó que “mientras navegamos estas circunstancias turbulentas, estamos enfocados en nuestros miembros y una mejora en la calidad de nuestro servicio, además de entregar nuevas películas y series en las pantallas de las personas”.

Con competencias como Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney Plus, Netflix enfrenta el desafío de ser la plataforma líder de streaming y seguir entregando contenido de calidad a sus suscriptores. Mientras algunas, como HBO Max y Peacock, están atrasadas en las grabaciones, Netflix prometió más de 59 estrenos, en los meses de agosto y septiembre.

A diferencia de Disney Plus, Netflix no tiene series o películas “clásicas”, por lo que el enfoque es crear la mayor cantidad de contenido original posible y tener licencias sobre otros contenidos, principalmente internacionales, para ser catalogados dentro de las producciones originales, como los casos de Chewing Gum, La Mantis o, con tercera temporada recién estrenada, The Sinner.