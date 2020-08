Político estadounidense arremetió contra DBZ: “Sexualizan a personajes animados para depravar a nuestros hijos”

El político conservador de Estados Unidos, KW Miller, se lanzó contra Dragon Ball Z, uno de los anime más populares de la historia.

A través de Twitter, el candidato al Congreso aseguró que la obra de Akira Toriyama es una de las responsables de introducir pornografía en el anime.

“Están introduciendo una gran cantidad de porno de anime en Internet. Dragon Ball Z es uno de los principales problemas aquí”, comenzó diciendo.

“Sexualizan a personajes animados para depravar a nuestros hijos. ¿Qué será lo siguiente? ¿Cuándo acabará todo esto?”, concluyó KW Miller.

Recordemos que Dragon Ball Z está muy lejano a tener contenido pornográfico o a estar dentro de la categoría “Hentai”.

They are now introducing a great deal of anime porn into the internet matrix.

Dragon Ball Z is one of the top issues here.

They are sexualizing cartoon characters to push a depraved agenda on our kids.

What’s next? Where will it end?

— KW Miller For Congress (FL-18) (@KwCongressional) July 29, 2020