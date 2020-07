Estas son las novedades que tendrá Netflix durante agosto

Como cada mes, Netflix actualizó su catálogo de películas, series, documentales y animaciones para este mes de agosto, incorporando una gran variedad de producciones.

En cuanto a las series, este mes agregarán la tercera temporada de The Rain, El robo del siglo, 3% y Hoops, entre otras.

Algunas de las películas que se incorporarán serán Chicas Pesadas 2,Alcatraz: Fuga imposible y V de Venganza.

Con este renovado catálogo podrás disfrutar de extensas maratones con tus series y películas favoritas.

Series

The Rain: Temporada 3 (6/8/2020): Han pasado años desde que la lluvia diezmara la población de Escandinavia, y Simone y Rasmus no se ponen de acuerdo sobre cómo salvar a la humanidad.

Alta mar: Temporada 3 (7/8/2020): Cuando la nave Bárbara de Braganza zarpa desde Argentina hacia México, Eva acepta la misión de acabar con un científico que esconde un virus letal a bordo.

Selling Sunset: Temporada 3 (7/8/2020): El Grupo Oppenheim se enfrenta a grandes cambios: tras una venta importante, las agentes evalúan nuevos rumbos laborales, y una de ellas lidia con una separación abrupta.

El robo del siglo (14/8/2020): Basada en el robo de USD 33 millones del Banco de la República de Valledupar que conmocionó a toda Colombia en 1994. Protagonizada por Andrés Parra y Christian Tappan.

Adolescentes cazadoras de recompensas (14/8/2020): Luego de atrapar por accidente a un fugitivo, dos gemelas alumnas de una escuela cristiana se unen a un experto cazarrecompensas para ir tras los criminales de Atlanta.

Dirty John: Betty Broderick (14/8/2020): La mujer de mundo Betty Broderick llega a su límite durante un divorcio complicado y envuelto en engaños que acaba en tragedia. Basada en el famoso crimen real.

3 %: Temporada 4 (14/8/2020): Este thriller distópico regresa para una nueva temporada.

Rita: Temporada 5 (15/8/2020): Las exigencias de la escuela tensan las relaciones de Hjørdis con Rita y Uffe. Un viejo amor vuelve a entrar en la vida de Rita. Desconsolado, Jeppe regresa a casa.

Stranger: Temporada 2 (15/8/2020): En medio de una lucha de poder entre fiscales y policías Si-mok y Yeo-jin desentrañan turbios secretos en un laberinto de casos entrelazados.

Reglas de la familia DeMarcus (19/8/2020): Jay DeMarcus, de Rascal Flatts, y su bella esposa Allison son una pareja exitosa de Nashville que vive a lo grande…, pero las cosas no siempre van tan bien en casa.

Biohackers (20/8/2020): Mia decide estudiar Medicina para acercarse a una persona que podría estar involucrada en una tragedia de su pasado, pero termina atrapada en el mundo del biohacking.

Hoops (21/8/2020): Un malhablado entrenador escolar de básquetbol está seguro de que llegará a las ligas mayores cuando su equipo deje de ser un desastre. ¡Suerte con eso!

Lucifer: Temporada 5 (21/8/2020): Lucifer tiene un regreso turbulento, Chloe se replantea el amor, Ella por fin encuentra a un buen hombre, y Amenadiel se va adaptando a la paternidad.

Trinkets: Temporada 2 (25/8/2020): Las ladronas adolescentes vuelven a las andadas en una nueva temporada.

La venganza de Analía (26/8/2020): Analía Guerrero decide cobrarse venganza por mano propia del asesino de su madre: un destacado político corrupto, candidato a presidente de Colombia.

Cobra Kai: Temporadas 1 y 2 (28/8/2020): Treinta años después del Torneo de Karate All Valley de 1984, se vuelve a encender la rivalidad entre Johnny y Daniel. Ralph Macchio y William Zabka regresan a sus roles.

Soy un asesino: Libertad condicional (28/8/2020): ¿Puede un asesino a sangre fría, condenado a muerte por un brutal asesinato hace casi treinta años, reinsertarse en una sociedad que apenas conoce?

Películas

Star Trek: En la oscuridad (1/8/2020): La nueva versión continúa con esta secuela de acción que muestra a Kirk y Spock luchando contra una amenaza terrorista con la ayuda de un aliado inesperado.

En el corazón del mar (1/8/2020): En esta historia real que inspiró la novela Moby Dick, la tripulación de un ballenero de Nueva Inglaterra lucha por sobrevivir cuando una ballena gigante vuelca su barco.

Alcatraz: Fuga imposible (1/8/2020): Esta fascinante historia, rodada en la verdadera cárcel de Alcatraz, reconstruye un hecho verídico y posee toda la fuerza que se puede esperar de Eastwood y Siegel.

Loca academia de policía 2: Su primera misión (1/8/2020): El oficial Mahoney y sus compañeros, por fin graduados de la academia, están listos para cumplir su primera misión en las calles.

Chicas pesadas 2 (1/8/2020): Las Plásticas regresan a dominar la escuela y ya tienen a su próxima víctima…, pero Jo y Abby unirán sus fuerzas para destruirlas.

Colateral: Lugar y tiempo equivocado (1/8/2020): Max recoge en su taxi a un hombre que le ofrece $600 para que lo lleve, pero el dinero fácil deja de ser atrayente cuando Max se da cuenta de que lleva a un asesino.

Jack Ryan: Código Sombra (1/8/2020): Jack Ryan, analista de la CIA, trabaja encubierto en Wall Street y descubre un plan terrorista para hacer caer la economía estadounidense.

V de venganza (1/8/2020): Un enmascarado conocido como “V” se levanta en contra de un Gobierno totalitario y encuentra una aliada inesperada.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. el reverendo (5/8/2020): En este especial interactivo, ¡se nos casa Kimmy! Pero primero debe frustrar el malvado plan del reverendo. Tú decides: ¿qué debe hacer ahora?

Work it: Al ritmo de los sueños (7/8/2020): Será un poco torpe, pero es tan decidida e inteligente que nada se interpondrá en su sueño de ir a Duke, aunque tenga que aprender a bailar como una profesional.

Titanes del Pacífico: La insurrección (13/8/2020): Jake, el hijo de Stacker Pentecost, forma un poderoso equipo para enfrentar a monstruosos kaiju en una guerra por el futuro de la humanidad.

Proyecto Power (14/8/2020): Un exsoldado (Jamie Foxx), una adolescente (Dominique Fishback) y un policía (Joseph Gordon-Levitt) se unen en Nueva Orleans para dar con el origen de una nueva y peligrosa pastilla que confiere poderes sobrenaturales temporales.

Pasión inocente (15/8/2020): Una estudiante de intercambio se alojará en la casa de un profesor de música y su mujer, y cambiará el curso de sus vidas para siempre.

Crímenes de familia (19/8/2020): Alicia, una madre desesperada, hará lo imposible para evitar que su hijo sea condenado a prisión acusado del intento de homicidio de su exesposa.

John buscaba un contacto extraterrestre (20/8/2020): Un genio de la electrónica transmite señales de radio al espacio en busca de civilizaciones alienígenas, mientras vive una solitaria vida personal en la Tierra.

Fuego negro (21/8/2020): Un fugitivo se alberga en un hotel misterioso y pronto descubre que los huéspedes no son humanos.

La noche que salvamos a mamá (21/8/2020): Su madre es una exladrona en el programa de protección de testigos. Ahora, dos hermanos se unirán para rescatarla de los secuestradores que le exigen un último trabajo.

Las horas más oscuras (25/8/2020): Ante la amenaza de una invasión nazi, el recién nombrado primer ministro británico Winston Churchill hace un llamado a que la nación luche por sobrevivir.

Orígenes secretos (28/8/2020): Policías (Javier Rey, Antonio Resines) y expertos en cómics y cosplay (Brays Efe, Verónica Echegui) se unen para atrapar a un asesino que recrea historias de superhéroes.

Los hermanos Santana (28/8/2020): Dos hermanos, uno policía y el otro militar, descubren al fin quién fue el jefe narco que asesinó brutalmente a sus padres décadas atrás.

La esperanza, esa cosa con plumas (28/8/2020): Amber se rehúsa a hacerse mala sangre, hasta que una tragedia arremete contra su optimismo y estilo de vida. ¿Podrá continuar siendo un símbolo de esperanza?

Documentales y especiales

Conexiones (2/8/2020): El periodista científico Latif Nasser investiga las fascinantes y complejas formas en las que estamos conectados los unos a los otros, al mundo y al universo en general.

Nación de inmigración (3/8/2020): Esta docuserie ofrece una mirada única y profunda de los obstáculos del frágil sistema de inmigración de Estados Unidos.

Sam Jay: 3 In The Morning (4/8/2020): El comediante y escritor de Saturday Night Live Sam Jay ofrece un especial de stand up filmado en vivo en Atlanta.

Los más buscados del mundo (5/8/2020): A pesar de jugosas recompensas e investigaciones a gran escala, algunos criminales despiadados continúan en libertad. En esta docuserie conocerás a los más peligrosos.

Para bien (o para mal) (12/8/2020): Docuserie que se sumerge en la lucrativa industria del bienestar, que vende salud y calidad de vida. ¿Productos que cumplen o solo prometen?

High Score: El mundo de los videojuegos (19/8/2020): Docuserie que explora la era de oro de los videojuegos, una época de competencia ardiente, innovación única y diversión sin límites.

Rising Phoenix: Historia de los Juegos Paralímpicos (26/8/2020): Esta película narra la extraordinaria historia de los Paralímpicos y desafía los preconceptos que el mundo tiene de la discapacidad, la diversidad y el potencial humano.

Niños y familia

Peter Pan (1/8/2020): Esta suerte de precuela de la historia de Peter Pan relata cómo conoció al Capitán Garfio, que, tiempo atrás, fue su amigo y hasta luchó a su lado.

Mi aterrizaje perfecto: Temporada 1 (1/8/2020): Todo cambia para la talentosa Jenny Cortez al mudarse con su familia de Miami a Toronto para abrir un nuevo club de gimnasia.

Operación ¡Ouch!: Temporada 1 (1/8/2020): Los doctores Chris y Xand van Tulleken enseñan medicina y biología a niños mediante entretenidas actividades que incluyen experimentos y visitas al hospital.

Tut Tut Cory Bólidos: Campamento de verano (4/8/2020): Cory espera con ansias pasar el verano en un campamento con su mejor amigo. Sin embargo, los celos salen a la luz cuando Freddie lleva a su prima Rosie.

Los vigilantes de Malibú: La siguiente ola (4/8/2020): Es verano en Malibú una vez más, y los Lenguados regresan a la playa en calidad de anfitriones —y sorprendidos participantes— de la competencia internacional Beachmaster.

Magos: Relatos de Arcadia (7/8/2020): El joven aprendiz de Merlín se une a personajes de Trollhunters y Los 3 de abajo en el capítulo final de la trilogía Relatos de Arcadia, de Guillermo del Toro.

El autobús mágico vuelve a despegar: Clase espacial (7/8/2020): Los chicos del autobús mágico despegan hacia la Estación Espacial Internacional ¡e intentan huir de un animal gigante!

Fabuloso vocabulario: Canciones (7/8/2020): ¡Sube el volumen, y que empiece la fiesta! Bailey, Franny, Kip, Lulu y Tilly te quieren invitar a cantar y bailar al ritmo de estos divertidos videos musicales.

Los Octonautas y las cuevas de Sac Actun (14/8/2020): Los Octonautas se embarcan en una aventura subacuática y navegan por cuevas peligrosas para ayudar a un pequeño pulpo a regresar a su hogar en el mar Caribe.

Glitch Techs: Temporada 2 (17/8/2020): Estos cazadores de monstruos digitales regresan para una nueva temporada de aventuras.

El fascinante laboratorio de Emily (25/8/2020): Emily Calandrelli presenta lo más divertido de la ciencia y la tecnología en esta serie de experimentos, actividades y demostraciones fascinantes.

Anime

Toradora!: Temporada 1 (1/8/2020): Para acercarse a quien le ha robado el corazón, Ryūji recurre a su mejor amiga, una niña un tanto áspera llamada Taiga, quien le ha echado el ojo a un amigo de Ryūji.

The Seven Deadly Sins: La Ira Imperial de los dioses (6/8/2020): Ahora que Camelot es el bastión de los Diez Mandamientos, los Siete Pecados Capitales se reúnen una vez más para liberar a Britania de la raza demoníaca.

El gran farsante (20/8/2020): Makoto Edamura (el presunto estafador más grande de Japón) se encuentra con una sorpresa cuando intenta timar a Laurent Thierry, un delincuente de primera.

Aggretsuko: Temporada 3 (27/8/2020): La panda roja Retsuko regresa con ganas de más karaoke liberador en esta nueva temporada.