Marcela del Valle y “Ni una caricia”: “Es una buena instancia para conversar este tipo de temas”

“Ni una caricia” puede sonar como una indicación en este tiempo de pandemia pero, en realidad, es el título de una película nacional que aborda el tema del VIH y que Marcela del Valle filmó en 2008 en paralelo a la teleserie “Mala conducta” de Chilevisión.

La actriz comentó que “el título lo dice. Es como uno se siente en ese minuto con esa enfermedad, lo discriminadora que es, lo solo que uno se empieza a poner, la gente te aleja y sobre todo en esa época. Aunque bien poco hemos avanzado”.

El filme se exhibe hasta este domingo 19 de julio en el AMOR Festival, un certamen dedicado a las producciones de temática LGBT+ y cuya quinta edición se realiza de manera online y gratuita en la plataforma Cinépolis Klic.

José Palma, Matías Oviedo, Mario Horton, Roxana Campos, Shlomit Baytelman y Natalia Grez completan el reparto de “Ni una caricia”, recomendada para mayores de 18 años y que, según del Valle, pueden ver “la mamá, la tía y la abuelita” porque “es una buena instancia para juntarse y conversar este tipo de temas”.

La también locutora radial destacó que la categoría Rupturistas del certamen permite conocer el trabajo de la directora Beatriz Maldonado, fallecida en 2019, con esta y otra película, “Sentimientos”. “La Bea fue una rupturista, tocando un tema que no se tocaba mucho y era de mostrar las cosas tal como son”, dijo.

En la actualidad, la actriz se encuentra dedicada a su emprendimiento gastronómico “Del Valle a tu mesa” pero no ha perdido el interés por su profesión. “Por Instagram me ha escrito harta gente contándome que terminaron de ver “Mujeres de lujo” o “Infiltradas” en YouTube. Me gusta. Prefiero mantener las áreas dramáticas con repeticiones que cerrarlas por completo”, contó.