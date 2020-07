“Para mí era terrible”: Gaby de BKN reveló que no lo pasó nada de bien cuando se formó el proyecto musical de la banda

Con motivo del reestreno de BKN en la plataforma digital de Mega, cuatro de sus protagonistas, Camila López, Javier Castillo, Francisco Moore y Justin Page, se unieron en una videollamada para recordar y revelar algunos detalles inéditos de las grabaciones.

En ese contexto, “Gaby” sorprendió a los espectadores al revelar que ella no lo pasó nada bien cuando BKN pasó a ser un proyecto musical, ya que su fuerte no era el canto. “Para mí era terrible, porque lo mío no es cantar, yo nunca me las di de cantante y me costó muchísimo”, confesó, según consignó Mega.cl.

“Yo no cantaba bien, buena onda pero… me costaba ponerme en ese papel como de ‘show’”, dijo López, en relación a las presentaciones que hacían a lo largo de Chile.

“Nosotros un grupo de niños que no cachabamos nada, cantando con bandas pro (…) Éramos tan chicos, era una locura para nosotros”, agregó Seba.