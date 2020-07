¡Atención fanáticos de Naruto! Manga enfocado en Shikamaru Nara se estrenará en 2021

Shikamaru Nara, la eterna mano derecha de Naruto Uzumaki, es considerado uno de los personajes favoritos de toda la historia de Masashi Kishimoto, ya que desde su primera aparición, el inteligente ninja ha demostrado que con perseverancia y MUCHA paciencia todo se puede lograr.

Ahora, para sorpresa de los #ShikamaruLovers, VIZ Media reveló que un nuevo manga enfocado en este querido personaje ya está en proceso de desarrollo. Según informaron, será un manga spin-off de Boruto, el cual recibirá el nombre de Naruto: Shikamaru’s Story-Morning Clouds y que nos entregará nueva información del asesor del Hokage.

“¡Créelo! Naruto: Shikamaru’s Story-Morning Clouds será traída a principios de 2021 en formato impreso y digital. Esta novela sigue a Shikamaru y sus planes de llevar paz al mundo y a su familia”, comunicaron desde la cuenta oficial de Viz Media.

Para poder leer esta increíble historia, los fanáticos de Naruto deberán esperar hasta inicios del próximo año.

Believe it! Naruto: Shikamaru’s Story–Mourning Clouds releases early 2021 in print and digital! This novel follows Shikamaru and his plans to bring about peace to the world and his family. 🌥 pic.twitter.com/EsXjhESwum

— VIZ (@VIZMedia) July 3, 2020