“Haydée y el pez volador” narra la historia de una mujer que perdió a su hijo tras ser torturada: “Por décadas fui incapaz de hablar de mí misma”

Luego de sucesivas postergaciones, producto del estallido social y de la pandemia, este 25 de junio por fin verá la luz el documental “Haydée y el pez volador”, a través de la plataforma virtual Miradoc.

El material, dirigido por Pachi Bustos, rescata la historia de Haydée Oberreuter, quien con 20 años fue tomada detenida en el cuartel Silva Palma, de Valparaíso, y pasó por varios centros como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos. Un doloroso trayecto en el que, en 1975, con 21 años y 4 meses de embarazo, perdió a su hijo Sebastián tras sucesivas torturas. Luego de salir en libertad, su decisión fue “quedarme en Chile y hacerle frente a la dictadura”, según contó en conversación con Ciudadano ADN.

“Quienes cometen este tipo de barbaries no tienen el derecho de permanecer en el poder, y lo que hago es sumarme a todas las iniciativas civiles y sociales desde donde se podía plantar cara a este tipo de personas”, expresó Haydée sobre su motivación, que con los años la llevó a convertirse en dirigente en varias agrupaciones de sobrevivientes de prisión política y tortura.

Un documental que, al igual que la vida de Haydée, tuvo un recorrido “largo y lleno de obstáculos”, según expresó la directora del film. Luego de las postergaciones de sus estrenos programados para noviembre de 2019 y abril pasado, la posibilidad de estrenar online, en simultáneo para toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa “es una oportunidad de llegar a las personas en un momento tan difícil”.

La historia de Haydée comenzó a hacerse conocida tras un reportaje de Alejandra Matus en la desaparecida revista “Plan B”, en diciembre de 2004. Tras ese impulso, se logró procesar a los miembros de la Armada Manuel Atilio Leiva Valdivieso, Juan de Dios Reyes Basaur, Juan Orlando Jorquera Terrazas y Valentín Evaristo Riquelme Villalobos como autores del delito de torturas en contra de Haydée.

“Si no fuera por la habilidad extraordinaria de la periodista, la dulzura, la delicadeza y la capacidad de ir buscando, probablemente mi corazón nunca se hubiera allanado a abrir este espacio”, contó Haydée, quien se reconoce como “una dirigente que funcionó por décadas incapaz de hablar de sí misma, ni de esta detención. Yo no soy dada a hablar de mi intimidad. Lo paso pésimo cada vez que hablo de estas cosas. Pero se dio una cadena de solidaridades y relaciones fraternas a las que uno no puede hacer oídos sordos”.

“A los sobrevivientes de la prisión política se nos ha dicho que nos dejemos de pensar en tonteras, que agradezcamos estar vivos y que no perdamos el tiempo. Por eso, que aparezcan personas a las que le importa, tiene un correlato y una respuesta de parte de uno”, expresó Haydée sobre, además de Matus, abogados y médicos que la ayudaron a llevar su caso a la justicia, en un proceso que tomó 12 años hasta lograr la sentencia.

Una historia necesaria

Esa es la historia que se muestra en “Haydée y el pez volador”. “Fue un proceso largo, bonito y doloroso también. Traspasar expedientes judiciales fríos y duros, tratando de transmitir el dolor de los sobrevivientes, sus repercusiones en la familia y en el cuerpo, es un desafío enorme”, reconoció Pachi Bustos, aplaudiendo la “generosidad” de Haydée. “No nos hizo preguntas, ni nos pidió revisar material. Ella tiene la convicción de que su historia trasciende a ella misma. Es un reconocimiento para tantas y tantos otros luchadores sociales”. La directora recuerda cómo “en las presentaciones en festivales la gente la abraza, y le dice ‘gracias, compañera, esta también es mi historia'”.

Precisamente ese dolor compartido es gran parte de lo que motiva a Haydée, quien dice “cerrar un capítulo” con este documental, “pero no para olvidar, sino para seguir luchando. Yo no caí presa sola”. Junto con algunos de ellos, está presentando una nueva querella contra la Armada por aborto forzado “aunque insistan los Tribunales chilenos en no considerarlo un delito de lesa humanidad”.

Esa búsqueda por no olvidar tiene también una conexión con el reciente estallido social, que para ella es la puesta en duda de “el estilo de vida que se impuso posterior a la dictadura, con una cantidad de cosas que se metieron debajo de la alfombra. Este país que yo pensaba que había entregado la oreja, despierta cantando por las calles y expresando lo que le duele. Y la otra cara es un Estado y unas Fuerzas Armadas que no solo no reconocen su deuda con la sociedad, sino dejaron como saldo traumas oculares, personas violentadas, hechas aparecer muertas en supermercados”. Un trozo de la historia que se repite con la actual pandemia, que puso en evidencia las desigualdades sociales aún vigentes, “y aparecen nuevamente los actos solidarios, los pobres ayudando a los pobres, como en los años 80”.

La figura de ese hijo no nacido también recibe una reivindicación en el documental. “Lo estaba recordando en una situación que no quiero, con gritos, con dolor, con charcos de sangre. Por eso, ahora el pez pajarito se va a hacer lo que tiene que hacer: vivir la vida. Le dimos la vida que pudimos darle, la madre se queda aquí peleando por él y por todos los peces pajaritos que este país ha sido tan tacaño en reconocer”.