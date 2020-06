Lanzan impactante tráiler de la secuela de Candyman que muestra los orígenes del protagonista

La directora y guionista de la secuela de Candyman, Nia DaCosta, compartió a través de sus redes sociales un nuevo tráiler de la película, donde muestra la importancia que tiene la cinta en el contexto estadounidense actual.

El avance, compuesto por marionetas animadas y sus sombras, explora los orígenes del temido fantasma, haciendo hincapié en el racismo y la discriminación. En el video de dos minutos y medio se pueden ver impactantes escenas de brutalidad policial o por turbas enojadas.

A través de Twitter, DaCosta escribió: “Candyman, en la intersección de violencia blanca y dolor negro, gira en torno a mártires”. Luego, agregó que “la gente que fue, los símbolos en los que se convirtió, los monstruos que nos dijeron que deben haber sido”.

El lanzamiento de este tráiler llega en medio de la crisis racial que atraviesa Estados Unidos y el movimiento Black Lives Matter, luego del asesinato de dos ciudadanos afroamericanos, George Floyd y Rayshard Brooks, a manos de la policía.

Recordemos que la secuela de Candyman se retrasó debido a la pandemia del coronavirus, por lo que la nueva fecha de estreno en nuestro país será revelada dentro de las próximas semanas.

CANDYMAN, at the intersection of white violence and black pain, is about unwilling martyrs. The people they were, the symbols we turn them into, the monsters we are told they must have been. pic.twitter.com/MEwwr8umdI

— Nia DaCosta (@NiaDaCosta) June 17, 2020