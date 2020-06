Creador de Peaky Blinders reveló que el protagonista de la serie iba a ser Jason Statham

Steven Knight, creador y guionista principal de Peaky Blinders, reveló que el protagonista de la serie iba a ser el actor británico Jason Statham, hasta que Cillian Murphy le envió un mensaje que lo hizo cambiar de opinión.

El escritor le contó a Esquire que sucedió luego de reunirse con ambos actores para decidir cuál se convertiría en el protagonista de la serie: “Quedé con ambos en Los Ángeles para hablar del papel y opté por Jason. Una de las razones fue que en persona ‘Jason es Jason’“, dijo Knight.

“Cillian, cuando le conoces, no es Tommy, evidentemente, pero fui lo suficientemente estúpido como para no entender eso. Después de aquello me mandó un mensaje diciéndome: ‘Recuerda, soy actor’. Lo que es absolutamente cierto porque se puede transformar así mismo. Si le conoces en la calle es un ser humano totalmente distinto“, detalló.

El creador de la exitosa serie además confesó que se arrepiente de algunas de las decisiones que tomó en la producción. Steven dijó que le habría gustado mantener con vida durante más tiempo a Aberama Gold (Aiden Gillan), Barney Thompson (Cosmo Jarvis) y Tom Vaughan-Lawlor (Malacki Byrne) porque considera que son actores de un talento increíble con los que le gustaba mucho trabajar.

Cabe recordar que la serie retomó su rodaje esta semana pero con ciertas restricciones debido a la pandemia.