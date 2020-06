“Les estoy hablando desde mi corazón”: El potente discurso contra el racismo de John Boyega de Star Wars

El actor John Boyega, conocido por su participación en Star Wars, dio un potente discurso durante una protesta del movimiento Black Lives Matter, la cual se realizó en Londres, Inglaterra.

El intérprete de Finn se refirió al asesinato de George Floyd y a otras víctimas afroamericanas que han muerto a causa de la brutalidad policial en diversas partes del mundo. En la protesta, Boyega tomó un megáfono y comenzó a hablarle a los cientos de manifestantes que se encontraban reunidos en el lugar, entregando declaraciones que han dado vuelta al mundo por lo emotivas y potentes que son.

“Necesito que entiendan lo dolorosa que es esta mierda. Necesito que entiendan lo doloroso que es recordar todos los días que tu raza no significa nada y que ese ya no es el caso, ese nunca fue el caso”, comenzó.

“Somos una representación física de nuestro apoyo a George Floyd. Somos una representación física de nuestro apoyo a Sandra Bland. Somos una representación física de nuestro apoyo a Trayvon Martin. Somos una representación física de nuestro apoyo a Stephen Lawrence”, agregó entre lágrimas.

“Les estoy hablando desde mi corazón. Miren, no sé si voy a tener una carrera después de esto, pero a la mierda con eso. Hoy se trata de personas inocentes que estaban a la mitad de sus vidas, no sabemos lo que George Floyd podría haber logrado, no sabemos lo que Sandra Bland podría haber logrado, pero hoy nos aseguraremos de que no convertirnos un pensamiento extraño para nuestros jóvenes”, enfatizó John Boyega.

Pese al miedo que el actor tenía por quedarse sin carrera, el estudio de Star Wars salió a apoyarlo e incluso tratarlo de héroe. “El mal que es el racismo debe detenerse. Nos comprometeremos a ser parte del cambio que se ha retrasado mucho en el mundo. John Boyega, eres nuestro héroe”, comentaron en Twitter.