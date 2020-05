Estas son las novedades de Netflix para el mes de junio

En medio de la crisis sanitaria por coronavirus Covid-19, el entretenimiento online no ha perdido piso y sigue en alza debido a millones de personas realizando cuarentena.

A raíz de esto y como es costumbre, Netflix anunció sus títulos y novedades para junio, con cerca de 50 nuevos contenidos en estreno para el mail.

“13 Reasons Why”, “The Sinner”, “Modern Family” y “la Mujer Maravilla” son algunos de los estrenos que llegarán a la plataforma streaming.

Revisa el listado completo a continuación:

Series

Fuller house (2/6/2020): Episodios finales. Jimmy y Steph llegan con el bebé y pronto se zambullen en el mundo de la paternidad. A no desesperar: ¡en esta casa sobran las manos para ayudar!

13 Reasons Why (5/6/2020): Temporada cuatro. La graduación se acerca, y Clay y sus amigos luchan por mantener la delantera frente a los secretos que ponen en peligro su futuro.

Queer Eye (5/6/2020): Temporada cinco. Los Fab 5 viajan a la histórica Filadelfia para transformar a un nuevo grupo de héroes cotidianos, desde un DJ muy trabajador hasta una estilista canina en aprietos.

Perdida (5/6/2020): Una emocionante serie de suspenso que explora la desaparición de una niña.

F is For Family (12/6/2020): Temporada cuatro. Mientras Frank lidia con una visita no deseada de su padre, Sue descubre las maravillas del método Lamaze, y Bill se hace un nombre en la pista de hockey.

La Orden Secreta (18/6/2020): Temporada dos. En la Universidad Belgrave, la hostilidad entre hombres lobos y magos llega a su límite, hasta que un mal mayor amenaza con destruirlos a todos.

The Sinner: Jamie (19/6/2020): El detective Harry Ambrose investiga un espeluznante choque que lo conduce a uno de los casos más complejos y peligrosos de su carrera.

Modern Family: Temporada siete, 8, 9 y 10.

Películas

Los Últimos Días del Crímen (5/6/2020): Un ladrón de bancos se une a una conspiración para cometer un último atraco histórico antes de que el Gobierno envíe una señal que ponga fin al comportamiento criminal.

5 Sangres (12/6/2020): Cuatro veteranos afroamericanos regresan a Vietnam décadas después de la guerra en busca de los restos de su líder… y un tesoro oculto. Drama bélico de Spike Lee.

La Red Avispa (19/6/2020): En los noventa, espías cubanos se infiltran en grupos del exilio para evitar el terrorismo contra la isla, pero a un costo personal altísimo. Basada en una historia real.

Tren a mi Destino (19/6/2020): Dos extraños se cruzan en un tren dirigido a Esmirna y entablan una relación basada en sus pasados románticos, turbulentos e inesperadamente entrelazados.

Nadie Sabe que Estoy Aquí (24/6/2020): La vida de Memo Garrido, un solitario ex niño cantante, da un vuelco con la llegada de Marta, que lo obliga a enfrentar su pasado y le da una oportunidad de redención.

Mujer Maravilla (26/6/2020): Una princesa guerrera decide abandonar su hogar en una isla segura con la intención de poner fin a una devastadora guerra en el mundo exterior.

Baby: El Aprendíz del Crímen (30/6/2020): Baby, un joven amante de la música, es el conductor de un tipo poco recomendable. Pero en esta última misión, todo está a punto de salirse de control.

La Torre Oscura: Roland Deschain, el último pistolero, persigue a Walter O’Dim, quien pretende destruir la Torre Oscura, un edificio mágico cuya desaparición acarrearía la desintegración del universo.

Documentales y anime

Genios del Abecé (3/6/2020): Documental que narra el recorrido de cuatro competidores del concurso nacional de deletreo, un certamen liderado por jóvenes indio-estadounidenses desde 1999.

Lenox Hill (10/6/2020): Desde partos hasta neurocirugía, esta docuserie ofrece una mirada íntima del trabajo de cuatro médicos que salvan vidas en el hospital Lenox Hill de Nueva York.

Baki: La Saga del Gran Torneo de Raitai (4/6/2020): Anime. Tras recibir un pase especial para ingresar al Gran Torneo de Raitai, Baki, envenenado, ahora se mide con luchadores en China, donde se elegirá al siguiente Kaioh.

Brand New Animal (30/6/2020): Anime. Convertida en humana mapache, Michiru busca refugio y respuestas con la ayuda del humano lobo Shirou dentro de una zona especial llamada Ciudad Animal.