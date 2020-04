“True Detective” encabeza nuevas series liberadas por HBO

HBO anunció que en su plataforma GO agregará cuatro nuevos títulos para este periodo de cuarentena por coronavirus Covid-19.

De esta manera, las series que se integrarán al servicio serán totalmente libres y gratuitas desde HBO GO, como también desde el sitio web o como contenido On Demand.

“True Detective”, “Band of Brothers”, “The Night Of ” y “Years and Years” están disponibles desde el 29 de abril, por los próximos 15 días.

Mientras que “True Detective” tendrá disponible su primera temporada, los demás títulos serán estrenados de manera completa.