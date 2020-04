One-Punch Man tendrá su propio live-action: Está a cargo de Sony y los guionistas de Venom

Sony se encuentra trabajando en el live-action oficial de One-Punch Man, uno de los anime más populares del último tiempo.

Según informó Variety, la película que dará a Saitama contará con Scott Rosenberg y Jeff Pinkner como guionistas, los mismos que estuvieron tras Venom y Jumanji: Welcome to the Jungle.

La producción estará a cargo de Avi Arad y su compañía que estuvo a cargo de respaldar Iron Man y la adaptación de Ghost in the Shell de Scarlett Johansson.

De acuerdo a lo informado, Sony tiene grandes expectativas con esta cinta, ya que esperan que toda la popularidad que ha tenido el manga y anime durante estos años, dé paso a una franquicia real.