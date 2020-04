Tiago Correa habló sobre su esperada participación en La Casa de las Flores 3

El actor nacional Tiago Correa conversó con Abrazo de Gol, de CDF, para hablar sobre su carrera en México.

En esa línea, se refirió a su participación en la popular serie de Netflix La Casa de las Flores, cuya tercera temporada se estrenará la próxima semana y tendrá como estelar al artista chileno.

“Hice el personaje de Ernesto, el papá de la familia, 40 años antes, en los 70’, cuando se estaban conociendo; eran los mejores amigos del barrio, probando los primeros pitos, probando otras drogas (…) Toda una locura, esta tercera temporada (…) Fue como asentar mi carrera en México, con esto siento que establece mi carrera”, contó Correa.

Sobre buscar nuevos rumos en la televisión norteamericana, el intérprete comentó que “fue partir todo de cero. Llegué a la casa de un amigo, dormía en la pieza de invitados y salía todos los días a probar suerte en los casting. Aquí, como es un mercado grande, todo es casting. Cuando no te conocen, te ponen en la cola de la fila”.

“Era materia dispuesta para ir al teatro, al cine, a los festivales y a conocer gente. De a poco se me fueron abriendo espacios y tuve mucha suerte, a la segunda semana de estar acá me llaman porque le gustó el look a un director de una película. Fui al casting y quedé de protagónico en la película, llevando pocos días acá viviendo. Fue un regalo”, finalizó.