Lisboa de La Casa de Papel envió un mensaje sobre el coronavirus a los ariqueños

La actriz Itziar Ituño, conocida por interpretar a Lisboa en La Casa de Papel, sorprendió a sus fanáticos ariqueños al enviarle un especial mensaje.

Producto de la crisis sanitaria que atraviesa Chile y el mundo por el coronavirus, la intérprete española hizo un llamado a tomar conciencia sobre el tema y así prevenir contagios.

“Quería decirles que sigáis vuestro instinto, vuestra lógica, sentido común y os quedeis en casa, protejan a vuestra gente y os protegéis“, partió diciendo en el video dirigido a la gente de Arica.

“En el contexto de la pandemia parece que la ola no vaya a llegar vuestra orilla pero llega, lo digo por experiencia propia, no es nada bonito ni agradable, no es una gripe leve, puede ser muy peligrosa incluso mortal“, agregó.

“A mí me ha tocado perder gente cercana, le estamos pasando muy mal. Así que Arica a seguir las recomendaciones sanitarias y quédate en casa“, concluyó Lisboa.