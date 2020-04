Spin off de The Walking Dead revelaría qué pasó realmente con Rick Grimes

El nuevo spin off de The Walking Dead, titulado The Walking Dead: World Beyond, podría dar pistas de por qué Rick Grimes desapareció de la producción.

El último tráiler explicaría por qué el personaje de Andrew Lincoln dejó la popular serie, ya que incluye imágenes de “The Big Scary U”, el quinto episodio de la octava temporada de TWD, donde Ricky vio un helicóptero sobrevolando la zona.

Obviamente, los fanáticos comenzaron a lanzar sus teorías al respecto en redes sociales, generando un amplio debate con sus pares.

Recordemos que World Beyond tratará los acontecimientos de este universo zombie a mayor escala. Su protagonista, Nico Tortorella, reveló hace algunos días que “siento que Walking Dead y Fear lidian con un universo de noticias locales, pero World Beyond lidia con noticias nacionales”.