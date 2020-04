One Piece: Los Mugiwara entregan recomendaciones para prevenir el contagio de Covid-19

A través de su cuenta oficial de Twitter, One Piece compartió un video en el que aparecen los Mugiwara entregando un importante mensaje de prevención contra el Covid-19.

En el registro Luffy, Usopp, Nami, Robin, Chopper y Franky recomiendan lavarse las manos diariamente y dormir bien durante las noches, ya que para ellos es importante que todos se encuentren sanos.

“¡Los Sombreros de Paja tienen un mensaje para ti! Mantente seguro y saludable, nakama“, dice la publicación.

The Straw Hats have a message for you! Stay safe and healthy out there, nakama ❤️ pic.twitter.com/dRvs9WgNwS

— One Piece (@OnePieceAnime) April 7, 2020